Spor Toto 1. Lig | İstanbulspor 1-2 Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Kıran kırana mücadelede Ankaragücü 89'da Kehinde'nin golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İstanbulspor'da 90+2'de Zafer kırmızı kart gördü.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü bu sonuçla 49 puanla ikinci sıraya yükselirken play-off hedefiyle mücadele eden İstanbulspor ise 39 puanla 8. sırada kaldı.

25. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim'in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 29. dakikada Enes'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 36. dakikada Cajic'in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. Spor Toto 1. Lig | Eskişehirspor 2-4 Altınordu Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor konuğu Altınordu'ya 4-2 mağlup oldu. Maçta Es Es taraftarı Altınordu futbolcularının zaman geçirmek için sakatlanmış gibi davrandıklarını düşünerek tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise sahaya girdi. İlgili Haberi Oku

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer'in şutunu kaleci Altay kornere çeldi. 45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 62. dakikada Eslem'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer'in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 78. dakikada Eslem'in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 89. dakikada Erdem'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 0-1 Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Adanaspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Konuk ekip 84'te Burak'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a yükselterek play-off yarışında kaldı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve tehlike hattına yaklaşmış oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil

İstanbulspor: Okan, Zeki, Yalçın, Kubilay, Oğuzhan (Kojic dk. 75), Onur Kolay (Ali dk. 75), Onur Ergün, Eslem, Zafer, Cajic (Yusuf dk. 85), İbrahim

Ankaragücü: Altay, Ferhat, Yusuf, Alihan, Erdem, Abdülkadir (Gençer dk. 53), Arif, Enes (Kenan dk. 67), İlhan, Umut (Kehinde dk. 86)

Goller: İlhan (dk. 72), Kehinde (dk. 89) (Ankaragücü), Kojic (dk. 78) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Zafer (dk. 90+2) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İlhan, Sedat, Gençer (Ankaragücü), Yalçın, İbrahim (İstanbulspor) Eskişehirsporlu yönetici maç sırasında kalp krizi geçirdi Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor'un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi. İlgili Haberi Oku