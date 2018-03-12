Spor Toto 1. Lig | Eskişehirspor 2-4 Altınordu

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor konuğu Altınordu'ya 4-2 mağlup oldu. Maçta Es Es taraftarı Altınordu futbolcularının zaman geçirmek için sakatlanmış gibi davrandıklarını düşünerek tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise sahaya girdi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele konuk takımın 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekip Altınordu, 45 puanla 4. sırada play-off potasında yer alırken Eskişehirspor ise 31 puanla düşme hattının bir üst sırasında 15. sırada kaldı.

Bol gollü mücadelesi gergin anlara da sahne oldu. Altınordu maçı 3-2 önde götürürken, 2 Altınordulu oyuncunun yerde kalması üzerine sahaya sağlık görevlileri girdi. Daha sonra sedye istenmesi üzerine Eskişehirsporlu taraftarlar kasıtlı olarak dakika geçirildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Oyuncunun sedyeye yatmaktan vazgeçmesi üzerine gerginlik artarken, taraftarlar sahaya indi. Araya giren güvenlik güçleri sahadaki taraftarı yeniden tribüne gönderdi.

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Maçtan dakikalar: 2. dakikada ceza sahası içerisine sarkıtılan topu iyi takip eden Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Kayacan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Onur Karabaş penaltı vuruşunu işaret etti. 3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Kerim Avcı, topu Kayacan’ın üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-1. 5. dakikada Semih Şentük defans oyuncularının müdahalesi ile yerde kalınca, Onur Karabaş bu sefer Eskişehirspor lehine penaltı verdi. 6. dakikada Bruno’nun kullandığı penaltıyı Erce çelerek solundan dışarı gönderdi. 14. dakikada Hasan Hüseyin’in kullandığı korner vuruşunu ceza sahası dışında kontrol eden Hasan Ayaroğlu’nun şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı elinden kaçırdı fakat Semih Şentürk tamamlayamadı.

24. dakikada Ofoedu’nun sert şutunda meşin yuvarlağı Erce parmaklarının ucuyla üstten kornere gönderdi. 31. dakikada Dorukhan’ın sağdan kaleye gönderdiği orta şut karışımı vuruşu Semih Şentürk dokunarak ağlarla buluşturdu: 1-1. 36. dakikada orta sahadan savunma arasına Kerim Avcı tarafından atılan pas ile Barış Alıcı buluştu. Barış ve kaleci Kayacan’ın aynı anda müdahalesi ile top Eskişehirspor kalesine yönelerek az farkla yerden dışarı çıktı. 55. dakikada sol kanattan gelen Altınordu’da Kerim Avcı’nın ortasına Barış Alıcı gelişine vurarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

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64. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun iki oyuncunun arasından sıyrılarak verdiği pası alan Semih Şentürk, yüzünü kaleye dönerek yaptığı vuruş ile maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2. 81. dakikada kaptırılan topu Barış Alıcı ceza sahasına ortaladı, Deniz Vural’a sadece dokunmak kaldı: 2-3. 90. dakikada Eskişehirspor’u az adamla yakalayan Altınordu, Barış Alıcı’nın pasında Ali Mert Aydın ile golü buldu: 2-4.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akaminko, Semih Şentürk, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer (Andaç Güleryüz dk. 90), Semih Güler (Aykut Akgün dk. 90), Bruno (Bilal Aziz Özer dk. 84)

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı (Deniz Vural dk. 57), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Kerim Avcı (Muhammed Rıdvan Özdemir dk. 74), Erdoğan Yeşilyurt (Ali Mert Aydın dk. 87), Mirkan Aydın

Goller: Semih Şentürk (dk. 31 ve 64) (Eskişehirspor), Kerim Avcı (dk. 3 pen) Barış Alıcı (dk. 55), Deniz Vural (dk. 81), Ali Mert Aydın (dk. 90) (Altınordu)

Sarı kartlar: Bruno, Jerry Akaminko, Hürriyet Gücer, Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak (Eskişehirspor), Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

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