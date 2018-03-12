Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 0-1 Balıkesirspor Baltok

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Adanaspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Konuk ekip 84'te Burak'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a yükselterek play-off yarışında kaldı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve tehlike hattına yaklaşmış oldu.

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