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Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 0-1 Balıkesirspor Baltok

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Adanaspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Konuk ekip 84'te Burak'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a yükselterek play-off yarışında kaldı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve tehlike hattına yaklaşmış oldu.
18:1512 Mart 2018
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Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 0-1 Balıkesirspor Baltok

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti. 16’ncı dakikada Bülent’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topu ayağına alan Foxi’nin vuruşunda Yakup topu çizgiden çıkardı. 17’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Foxi’nin ceza sahasına ortasında topu önüne alan Furkan’ın sert şutunda top kalecide kaldı.

25’inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Foxi’nin pasında Uğur’un gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 29’uncu dakikada Foxi’nin orta sahadan yaptığı aşırtma vuruş az farkla yandan auta çıktı. 33’üncü dakikada Nizamettin frikikte topun başına geçti. Nizamettin’in kaleye gönderdiği topu kaleci son anda uzaklaştırdı. 12 Mart 2018 Sadece bir ay sürdü! Güvenç Kurtar ile yollar ayrıldı Gümüşhanespor yönetimi, tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar ile yaklaşık bir ayın sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Güvenç Kurtar, 2 Şubat tarihinde Gümüşhanespor'un başına geçmişti. İlgili Haberi Oku

45+2’nci dakikada Mustafa’nın ortasında, ceza sahasında topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 62’nci dakikada Bahattin’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti. 77’nci dakikada Mustafa’nın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Magaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Magaye’nin sert vuruşunu kaleci çıkardı.

84’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. A’beka’nın pasıyla topla buluşan Burak’ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 90’ıncı dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunan A’beka kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma Balıkesirspor Baltok’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Vural Gül

ADANASPOR: Hayrullah – Gökhan, Magaye, Berkan (Dk. 62 Bahattin), Oğuz Han (Dk.78 Abdulaziz), Tevfik, Mustafa, Renan, Koman (Dk. 8 Bekir), Ronei, Yakup

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic – Oğuzhan, Nizamettin, Furkan (Dk. 56 Sedat) Oğuz, Uğur, Otoo (Dk .84 Burak), Bülent, Foxi (Dk. 66 Muhammed Ali), Cumali, A’beka

GOLLER: Dk.84 Burak (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Ronei, Renan (Adanaspor) – Foxi, Burak (Balıkesirspor Baltok)

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Etiketler
adanaspor Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig
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