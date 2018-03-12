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Spiker Emre Gönlüşen’e saldırı!

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını 4K kanalında anlatan Beinsports spikeri Emre Gönlüşen Galatasaray taraftarının saldırısına uğradı.
09:3912 Mart 2018
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Spiker Emre Gönlüşen’e saldırı!

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı’nda istenmeyen bir  olay yaşandı.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı yayıncı kuruluş BeinSports’un spikerlerinden Emre Gönlüşen’e saldırdığı öğrenildi.

Yayıncı kuruluşta 4K kanalında mücadeleyi anlatan spiker darbeler alırken, spor şube polisleri olaya anında müdahale etti.

12 Mart 2018 Hasan Şaş karşılaşma esnasında fenalaştı! Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda tribünde takip eden Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, maç esnasında fenalık geçirdi. Şaş'a doktorlar derhal müdahale etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
BeINSports Emre Gönlüşen galatasaray konyaspor
Son güncelleme: 09:44 | 12.03.2018
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