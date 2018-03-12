Spiker Emre Gönlüşen’e saldırı!
Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını 4K kanalında anlatan Beinsports spikeri Emre Gönlüşen Galatasaray taraftarının saldırısına uğradı.
Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı’nda istenmeyen bir olay yaşandı.
Fanatik bir Galatasaray taraftarı yayıncı kuruluş BeinSports’un spikerlerinden Emre Gönlüşen’e saldırdığı öğrenildi.
Yayıncı kuruluşta 4K kanalında mücadeleyi anlatan spiker darbeler alırken, spor şube polisleri olaya anında müdahale etti.
Son güncelleme: 09:44 | 12.03.2018