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Roman Neustadter’e milli davet

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
16:1312 Mart 2018
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Roman Neustadter’e milli davet

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı’nın, Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman’ın güvendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçın 23’ünde ilk 11’de forma giydi.

12 Mart 2018 Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter baba oluyor! Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, bebeği olacağını Twitter hesabından duyurdu. İlgili Haberi Oku

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