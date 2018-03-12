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Nefes kesen maça Batshuayi damgası

Eintracht Frankfurt'u konuk eden Borussia Dortmund, Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta üç puana uzatma dakikalarında ulaştı.
00:2112 Mart 2018
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Nefes kesen maça Batshuayi damgası

Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 mağlup etti.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4’üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75’inci dakikada Jovic ve 90+1’inci dakikada Blum’dan geldi.

Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.

Etiketler
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund eintracht frankfurt Michy Batshuayi
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