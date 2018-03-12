Nefes kesen maça Batshuayi damgası

Eintracht Frankfurt'u konuk eden Borussia Dortmund, Batshuayi'nin yıldızlaştığı maçta üç puana uzatma dakikalarında ulaştı.

Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 mağlup etti.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11’inci dakikada Russ(K.K), 77 ve 94+4’üncü dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Karşılamada konuk takımın golleri ise 75’inci dakikada Jovic ve 90+1’inci dakikada Blum’dan geldi.

Karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak maça ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer alırken karşılaşmada forma giymedi.