Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri ağzını bozdu: Siz bir kadınsınız ve…

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Inter ile oynanan ve golsüz berabere biten maç sonrası basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı. Önce bir kadın gazetecinin sorusuna ters yanıt veren Maurizio Sarri, Juventus soruları üzerine basın toplantısını erken terk etti.

SKOR DIŞ HABER – İtalya Serie A’da Inter ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Juventus’a kaptıran Napoli’de Teknik Direktör Maurizio Sarri, maç sonrası basın toplantısında gazeteciler ile gerginlik yaşadı. Bir kadın gazetecinin “Şampiyonluk şansınızın sona erdiğini düşünüyor musunuz?”şeklindeki soruya küfürle karışık cevap veren Maurizio Sarri, Juventus ile ilgili soruların artması üzerine basın toplantısını erken terk etti.

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Basın toplantısında oldukça gergin olduğu gözlenen Maurizio Sarri, kadın gazeteciye “Siz bir kadınsınız ve çok hoşsunuz… Bu yüzden size s… git diyemiyorum” dedi. Sözlerinin hemen ardından pişman olan Maurizio Sarri, gazeteciden özür dileyerek bir anda buz kesen havayı yumuşatmaya çalıştı. Ancak kendisine Juventus ile ilgili sorular soran gazetecilere bir kez daha kızan Maurizio Sarri, “Bana sürekli Juventus’u soruyorsunuz. Biz bugün Inter ile oynadık. Juventus’un bu maçla hiçbir ilgisi yok. Inter maçı ile ilgili sorunuz varsa cevaplayacağım aksi takdirde toplantıyı bitireceğim” diyerek yeni soru beklemeden basın toplantısından ayrıldı.

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Son iki haftada sahasında Roma’ya yenildikten sonra Inter ile berabere kalan Napoli, uzun süredir oturduğu liderlik koltuğunu 28. haftada Juventus’a bıraktı. 70 puanı bulunan Napoli, maç eksiği de bulunan lider Juventus’un 1 puan gerisinde bulunuyor.