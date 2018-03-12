Milli takım yetkilileri Hakkari’de sporcu avına çıkıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından başlatılan sporcu taramalarının ilk ayağı Hakkari’de başlıyor. Hedef yetenekli basketbolcuları genç yetenekleri kazanmak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 25 il merkezinde, 12 Dev Adam Basketbol Okulları ile basketbol alt yapısını güçlendirmek ve geleceğin kadın ve erkek basketbolcularını yetiştirme amacı ile başlattığı sporcu taramalarının ilk ayağı Hakkari'de başlıyor. 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00 ile 19.00 arasında Milli Takımlar Altyapı Baş Antrenörü Fikret Doğan tarafından yapılacağını belirten Hakkari Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş, “Milli takımlar ve federasyon üst düzey yetkililerinin ilk defa ilimize gelmesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun bölgemize, gençlerimize ve çocuklarımıza ne kadar çok önem verdiğinin bir ispatıdır” dedi.

Yapılacak olan sporcu taramasının çok önemli olduğuna değinen Aktaş, “Bütün anne babaların şartları tutan çocuklarını, sporcu seçmelerine kayıtlarını yapmalarını ve bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyoruz. Bu seçmelere katılacak olan kız ve erkek çocuklarda, basketbol bilgisinden çok yaşına göre fiziki gelişimi iyi olan çocuklar seçilecektir. Bu nedenle Hakkari‘de yaşayan tüm aileler, çocuklarının geleceğin basketbolcuları olabileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle bütün halkımızın duyarlı olmasını ve bu fırsatı iyi değerlendirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.