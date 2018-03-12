MAÇ ÖZETİ: Akhisarspor Trabzonspor özet izle! Akhisar Trabzon 1-3

Haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Akhisarspor maçı bordo mavililerin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler Akhisar Trabzon maç özetini araştırıyor. İşte Akhisar Trabzonspor maç özeti ve golleri...

Süper Lig 25. haftanın son maçında Trabzonspor Akhisar’a konuk oldu. Çıkışa geçmek isteyen iki ekibin karşı karşıya geldiği kritik mücadelede 4 gol oldu, 1 kırmızı kart çıktı. Maçın ilk golü 45+1’de Okay Yokuşlu’dan geldi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 üstünlükle tamamlayan bordo mavililer 83’te Burak Yılmaz ve 85’de Dame N’Doye’un golleriyle 3-0 öne geçti. Akhisarspor’da Soner’in 90+3’teki golü ise maçın skorunu tayin belirledi. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Akhisar TS maç özeti, maçın golleri ve önemli anların yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini haberimizin içerisindeki linkten izleyebilirsiniz.

AKHİSARSPOR TRABZONSPOR ÖZETİ İZLE

90′ Karşılaşma sona erdi. Teleset Mobilya Akhisarspor 1-3 Trabzonspor #TSLive pic.twitter.com/M5SjlNx4Xb — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 12 Mart 2018

Çalkantılı günler geçiren Trabzonspor bu sonuçla puanını 39 yaptı ve 6. sıraya çıktı. Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada kaldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2'de Okay Yokuşlu, 83'te Burak Yılmaz ve 85'te Dame N'Doye kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 90+3'te Soner Aydoğdu attı. Ev sahibinde 90+1'de Serginho ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AKHİSAR TRABZON MAÇI İLK 11

AKHİSARSPOR: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

BURAK YILMAZ YILDIZLAŞTI: 1 GOL, 1 ASİST

Trabzonspor deplasmanda oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını 3-1 kazanmayı başardı. Bordo-mavili takım adına golleri Okay, Burak Yılmaz ve Dame N’Doye attı. Burak Yılmaz bu hafta attığı golle sezon genelinde 19 gole ulaşırken Dame N’Doye’un golünde güzel bir asist yaptı. Burak Yılmaz bu sezon en golcü oyuncular içinde asist yapamayan tek oyuncu konumundaydı. Golcü oyuncu Akhisarspor maçında son golün pasını verirken 19 gol-1 asist ile sezon genelinde 20 gol katkısı verdi.