Jamie Carragher 14 yaşındaki kızın suratına tükürdü!

İngiliz ve Liverpool'un efsane futbolcularından olan ve Sky Sports'ta yorumculuk görevini sürdüren Jamie Carragher, arabasıyla seyir halindeyken kendisine laf atan gençlere tükürdü. 40 yaşındaki efsane bu hareketi nedeniyle özür diledi

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un eski futbolcusu Jamie Carragher, kendisini videoya çekenlere tükürdü.

Arabasıyla seyir halindeyken yanına yaklaşan bir başka arabanın camından kendisine laf atanlara sinirlenen Carragher’ın tükürüğü, şoför koltuğunun yanında oturan 14 yaşındaki bir kıza geldi.

Videodaki kişi “Şanssız Jamie… 2-1” diyerek Liverpool’un ligde Manchester United’a yenildiği maçla ilgili imada bulunuyor. Eski İngiliz futbolcu daha sonra yaptığı açıklama ile hareketinden dolayı özür diledi.

40 yaşındaki efsane, “Karakterimi yansıtmayan bu hareketten dolayı özür diliyorum. Yaptığım şey yanlıştı ve ailelerinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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