Hasan Şaş karşılaşma esnasında fenalaştı!

Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda tribünde takip eden Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, maç esnasında fenalık geçirdi. Şaş'a doktorlar derhal müdahale etti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken müsabakayı tribünde takip eden Hasan Şaş, maçta fenalık geçirdi. Fatih Terim’in üç yardımcısı ile maça çıkmasıyla karşılaşmayı tribünden takip etmek durumunda kalan eski milli futbolcuya doktorlar derhal müdahale etti.

Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı futbolcuların eşlerinin yer aldığı tribünde oyunu takip eden Hasan Şaş ilk müdahalenin ardından karşılaşmayı takip etmeye devam etti. Şaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Atiker Konyaspor: 2-1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile devam etti. Türk Telekom Stadı'nda büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Fatih Terim'in öğrencileri gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir geri dönüşe ve galibiyete imza attı. İlgili Haberi Oku