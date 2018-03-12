Gomis 5 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de gol krallığı için arayı açmak isterken Konyaspor önünde penaltı kaçırdı. En son 3 Şubat 2013'te Lyon forması giyerken penaltı kaçıran Gomis'e tam 1862 gün sonra Serkan Kırıntılı 'dur' dedi.

Galatasaray’ın gol yollarındaki en büyük silahı Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçta uzun bir aranın ardından penaltı kaçırdı.

Sarı kırmızılı forma altında attığı gollerle kariyer rekorunu kıran, geçen hafta Kardemir Karabükspor’a karşı 4 gol birden bulan Fransız futbolcu, 19. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Bundan önce ligde kullandığı üç penaltı atışını da golle sonuçlandıran sarı kırmızılı futbolcu, Konyaspor kalecisinin sağına doğru kullandığı penaltı atışında tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı’yı geçemedi.

Konya`nın belalısı Gomis Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bu sezon Atiker Konyaspor ile lig ve kupada oynadığı 4 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı. İlgili Haberi Oku

Serkan, ligde karşı karşıya kaldığı son iki penaltıda başarılı olurken, Gomis ilk kez penaltı kaçırdı. Yeşil-beyazlı file bekçisi, en son Aytemiz Alanyaspor maçında Emre Akbaba’nın penaltısında da gol izni vermemişti. Serkan Kırıntılı, bu sezon ligde yaptığı 105 kurtarışla en başarılı isim olarak dikkat çekerken 49 kurtarış yapan Fernando Muslera’yı 2’ye katladı.

1862 GÜN SONRA PENALTI KAÇTI

Gomis ise, bundan önce son penaltısını 3 Şubat 2013’te Olympique Lyon formasıyla Ajaccio deplasmanında kaçırmıştı. O günden bu yana penaltı kaçırmayan Galatasaraylı futbolcu tam 1862 gün sonra penaltı kaçırdı. Şutunu kurtaran Serkan Kırıntılı’yı da tebrik eden Gomis, 69. dakikada Sinan Gümüş’ün ortasını ise affetmedi ve gol sayısını 25’e yükseltti.