Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter baba oluyor!

SKOR / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter, Twitter hesabından bebeği olacağı haberini duyurdu.

Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe’nin ilk golünü atan başarılı savunma oyuncusu Neustadter, golden sonra topu formasının altına alıp parmağını emerek sevinmişti.

Gol sevincinin videosunun olduğu bir tweet’i alıntılayan Neustadter, “Sevgili abiler ve ablalar. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkürler. Kazandığımız için mutluyum ve çok daha iyi hissediyorum. Ve evet, küçük bebek abi yolda :)” ifadelerini kullandı.

Dear abiler ve ablalar-Thank you all for the wishes, I'm feeling much better and I'm happy we won. And yes, a little baby abi is on the way :) https://t.co/JgPSotzSME

— Roman Neustädter (@romainnewton33) 12 Mart 2018