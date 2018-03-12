Fenerbahçeli savunmacı Roman Neustadter baba oluyor!

Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, bebeği olacağını Twitter hesabından duyurdu.

SKOR / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter, Twitter hesabından bebeği olacağı haberini duyurdu.

Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe’nin ilk golünü atan başarılı savunma oyuncusu Neustadter, golden sonra topu formasının altına alıp parmağını emerek sevinmişti.

Gol sevincinin videosunun olduğu bir tweet’i alıntılayan Neustadter, “Sevgili abiler ve ablalar. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkürler. Kazandığımız için mutluyum ve çok daha iyi hissediyorum. Ve evet, küçük bebek abi yolda :)” ifadelerini kullandı.