Fenerbahçe Galatasaray maçının İddia oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın oranları açıklandı. Fenerbahçe derbide favori olarak gösterildi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan derbinin İddia oranları belli oldu. Tam 19 yıldır Kadıköy’de rakibine yenilmeyen Fenerbahçe bu maçta da favori gösterildi. İddia, Fenerbahçe’nin galibiyetine 2.00 oran verirken, Galatasaray’ın galibiyetine 2.65’lik bir oran biçti. Beraberliğe ise 3. 10 oran verildi.

Süper Lig’de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının oranları da belli oldu. Medipol Başakşehir galibiyetine 2.35’lik oran verilirken, Beşiktaş galibiyetinin oranı 2.20 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.

Rıdvan Dilmen: Galatasaray Kadıköy`de yenerse Aykut Kocaman`ın final maçı olur Ünlü futbol yazarı Rıdvan Dilmen, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarını değerlendirdi. Dilmen haftaya Kadıköy'de oynanacak derbi için, 'Galatasaray kazanırsa şampiyonluk yarışında en şanslı takım olur. Aykut Kocaman'ın final maçı' dedi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇININ ORANLARI DA AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselme mücadelesinde mucizelere ihtiyacı olan Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta çıkacağı Bayern Münih maçı için ise Siyah Beyazlılar’a 5.00 oran verildi. Beraberliğe 3,75, Bayern’in galibiyetine ise 1.35 oran açıldı.