Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Peki tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Hafta sonu karşı karşıya gelecek Galatasaray Fenerbahçe maçı için artık sayılı günler kaldı. Ligde devam eden şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek maçta Fenerbahçe, son haftalarda takımlarında memnun olmayan taraftarlarını mutlu etmek hem şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelmek istiyor. Galatasaray da zirve yarışında olan ezeli rakibini uzaklaştırmak hem de yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı Şükrü Saraçoğlu’nda bu kez kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bu hafta oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı | https://t.co/gzno2ActCC pic.twitter.com/vJDsD4KlEr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 Mart 2018

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır” denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira