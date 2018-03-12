Eskişehirsporlu yönetici maç sırasında kalp krizi geçirdi

Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor'un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor, Altınordu’yu ağırladı. Altınordu’nun 4-2 kazandığı maçın 3. dakikasında Altınordu penaltı kazanarak 1-0 öne geçerken, ilk yarının 25. dakikasında Eskişehirspor’un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkan’ı Altan Begiter bir anda yere yığıldı.

Yerde bir süre kıvranan Eskişehirspor’un kurucusu Aydın Begiter’in oğlu Altan Begiter’e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapılırken, taraftar maçı bırakarak “Ambulans, ambulans” tezahüratları yapmaya başladı. Bunun üzerine stadyumda bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, Begiter’i alarak hastaneye kaldırıldı. Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 0-1 Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Adanaspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Konuk ekip 84'te Burak'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a yükselterek play-off yarışında kaldı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve tehlike hattına yaklaşmış oldu. İlgili Haberi Oku