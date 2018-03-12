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Eski Fenerbahçeli Luis Nani uçakta taraftara saldırdı!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lazio'nun futbolcusu Luis Nani, Cagliari deplasmanından dönerken uçakta kendisini eleştiren bir taraftara saldırdı.
11:1312 Mart 2018
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Eski Fenerbahçeli Luis Nani uçakta taraftara saldırdı!

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Lazio’da forma giyen Portekizli yıldız Luis Nani, Cagliari maçından sonra uçakta taraftara saldırdı.

Cagliari deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Lazio zorlu deplasmandan kritik bir puan kaybıyla ayrılırken takım kafilesinin dönüş yolculuğunda olay çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Luis Nani, uçağa bindiği sırada kendisini eleştiren bir taraftar ile sözlü münakaşaya girdi.

İkili arasındaki söz dalaşının fiziksel müdahaleye dönmesiyle kabin görevlileri ve Nani’nin takım arkadaşları araya girerek kavganın büyümesi engellendi.

Yaşanan bu olay nedeniyle uçuşun yaklaşık 20 dakika geciktiği öğrenildi.

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