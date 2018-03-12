Eren Derdiyok’un maça böyle geldi

Sakatlığı nedeniyle dün oynanan Konyaspor maçında kadroya alınmayan Eren Derdiyok mücadeleyi takip etmek için Türk Telekom Stadı'na geldi. Ayağına ortez takılan golcü oyuncunun yürümekte zorluk çektiği görüldü.

SKOR / Süper Lig’in 23.haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinde sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde ezilme olduğu tespit edilen Eren dün Konyaspor maçını izlemek için stada geldi.

Sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanan Eren’in ayağındaki ortez dikkat çekerken yürümekte zorluk çeken yıldız oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tribünde Latovlevici, Tarık Çamdal ve Necati Ateş’le birlikte maçı takip eden Eren karşılaşmanın ardından stadı sekerek terketti. Yıldız oyuncunun sahalara dönüşünün ağrılarına bağlı olarak uzayabileceği kaydedildi.

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