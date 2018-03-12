Demet Akalın: ‘Şükran Ovalı’nın düşük tehlikesi var’

Demet Akalın önceki akşam konser verdiği bir mekanda sahne öncesi soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı 3 aylık hamile Şükran Ovalı'nın düşük tehlikesi olduğunu açıkladı.

Demet Akalın yakın arkadaşı Şükran Ovalı’nın geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonrası çok üzüldüğünü söyledi ve ekledi:

“Şükran benim komşum, geçen akşam beni aradı ve çok ağladı. Kaza sonrası yapılan haberlerle çok üzerine gidildi. Şükran inanılmaz üzüldü, düşük tehlikesi var. Hamile bir insanı düşünmek lazım, deliriyorum böyle şeylere!”

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'nın arabalarıyla seyir halindeyken, bir taksiye çarpıp kaçtığı iddia edilmişti.

‘Duymayan Kalmasın’ programına telefonla bağlanan taksi şoförü olayı anlatırken, Caner Erkin’in çarpıp kaçtığını, polis çağırdığını ama Caner Erkin ile Şükran Ovalı’nın üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiğini öne sürmüştü.

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