Cenk Tosun’dan Afrin’deki Mehmetçiklere özel video

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, kendisine selam yollayan Afrin'de görevli askerler için bir video yayınladı. Yıldız golcü, "Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet" dedi.

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