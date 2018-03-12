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Cenk Tosun’dan Afrin’deki Mehmetçiklere özel video

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, kendisine selam yollayan Afrin'de görevli askerler için bir video yayınladı. Yıldız golcü, "Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet" dedi.
16:0812 Mart 2018
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Cenk Tosun’dan Afrin’deki Mehmetçiklere özel video

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiklere selam yolladı.

Yeni takımında son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve golleriyle ses getiren yıldız golcü, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Yıldız futbolcu, “Afrin’deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım çok duygulandım. Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Afrin’de görev yapan askerlerin Cenk Tosun’a selam videosu internette ses getirmişti.

Etiketler
afrin Cenk Tosun everton
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