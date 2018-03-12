Cenk Tosun’dan Afrin’deki Mehmetçiklere özel video
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiklere selam yolladı.
Yeni takımında son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve golleriyle ses getiren yıldız golcü, Twitter hesabından bir video yayınladı.
Yıldız futbolcu, “Afrin’deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım çok duygulandım. Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun: “Afrin'deki Mehmetçiklerimize selam olsun”pic.twitter.com/pjbowTiaEK
— SKOR (@SozcuSkor) 12 Mart 2018
Afrin’de görev yapan askerlerin Cenk Tosun’a selam videosu internette ses getirmişti.
Afrin’de ki aslanlarımızdan gol atan Cenk Tosun’a selam var. Harika görüntüler. @CenkTosun_ @atakankurt2 pic.twitter.com/QvUBeUrGI2
— Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 12 Mart 2018