CANLI YAYIN: Akhisarspor Trabzonspor canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

25. hafta kapanış maçında Akhisarspor Trabzonspor'u ağırlıyor. İki takım içinde kritik olan Akhisar Trabzon maçını canlı yayın izlemek isteyen futbol severler haberimizin içerisinde canlı izle linki yer alıyor. İşte Akhisarspor Trabzonspor maçı canlı yayını ve maçın ilk 11'leri...

Haftanın son maçında son haftaların flaş ekibi Akhisarspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak iki ekibin karşılaşması nefesleri kesecek. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’yi deviren Akhisar bu hafta da Trabzonspor’u yenerek art arda 5. galibiyetini almak istiyor. Ligin ikinci yarısına büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklılığına uğrayan Trabzonspor ise 7 maç aradan sonra geçen hafta kazanmıştı. Bu hafta da kazanarak yeni çıkış yapmak isteyen bordo mavililerde tek hedef galibiyet. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar Akhisarspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte 3 puan için her şeylerini ortaya koyacak Trabzonspor Akhisar maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…

AKHİSAR TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kadromuz; Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak #TSLive pic.twitter.com/3DNlgALk6R — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 12 Mart 2018

AKHİSAR TRABZON MAÇI İLK 11

AKHİSARSPOR: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

AKHİSARSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

TRABZONSPOR'DA ABDÜLKADİR KADRO DIŞI

Trabzonspor’da eksikler kervanına Abdülkadir Ömür de katıldı. Genç yıldız ağrıları artınca Akhisar kafilesinden çıkarıldı. Abdülkadir’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.

AKHİSAR REKOR KIRMANIN PEŞİNDE

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan, bu süreçte, Bursa, Karabük, Konya ve Fenerbahçe’yi mağlup eden Akhisar, kendisi açısından sezonun en iyi serisini yakalamıştı. 4’te 4 yapan Manisa ekibi, bugün Trabzonspor karşısında kendi rekorunu geliştirmek istiyor. Okan Buruk’un öğrencileri, ligin ilk yarısında Trabzonspor’u Trabzon’da 6-1 yenmiş ve Ersun Yanal’ın gidiş sürecini başlatmıştı.