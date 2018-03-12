Büyük skandal! Başkan silah ile sahayı bastı!

Yunanistan Ligi'nde yarıda kalan PAOK - AEK maçında PAOK Başkanı Savvides belinde silahla sahaya girdi! Mücadele ertelendi.

Yunanistan Ligi lideri AEK, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK’un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ajansspor’un haberine göre; PAOK, maçın son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken, yardımcı hakemiyle pozisyonu tartışan orta hakem ofsaytta bulunan oyuncunun kalecinin görüş alanında olduğuna hükmederek golü geçerli saymadı.

PAOK cephesi hakeme yoğun şekilde itiraz ederken iki taraf da sahaya girdi…

Hakemler soyunma odasının yolunu tuttular.

Sinirlerine hakim olamayan PAOK Başkanı Ivan Savvidis de sahaya girenler arasındaydı. Savvidis’in sahaya belinde tabancayla girdiği ortaya çıktı.

AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre; PAOK Başkanı Savvidis, AEK’dan Vassilis Dimitriadis’a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel’in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi.

Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan PAOK Sportif Direktörü Lubos Michel iptal edilen gol sonrası adeta çılgına döndü. Sahaya giren Michel’in hakeme giderek, “Bittin sen” dediği iddia edildi. Karşılaşma ertelendi.

Yunanistan`da PAOK taraftarları televizyon kanalını bastı! Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle puan silme ve saha kapama cezası alan Yunan PAOK Kulübü'nün yaklaşık 50 taraftarı ERT3 televizyon kanalını işgal etti. Taraftarlar sunucuya bir metin okuturken yaşanan olay ülkede gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku