Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca’ya Brezilya’dan müjdeli haber!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Talisca maçlarda forma giymeyi başarırsa kariyerinde ilk kez A Milli Takım'da görev yapmış olacak.

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’na davet edildi. Ülkesinin Almanya ve Rusya ile karşılaşacağı özel maçlarda kadroda yer alacak 24 yaşındaki futbolcu maçlarda forma giyme şansı bulursa milli takım formasını ilk kez terletmiş olacak.

MEIAS CONVOCADOS! Renato Augusto, Coutinho, Willian e Talisca estão na lista de Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha pic.twitter.com/CRz4SAFSop — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 Mart 2018

Daha önce kariyerinde Brezilya U23 formasını 4 kez, Brezilya U20 formasını ise 2 kez giymeyi başaran Talisca’nın milli forma ile golü bulunmuyor. Teknik Direktör Tite tarafından davet edilen başarılı hücum oyuncusunun, bu davetin ardından Brezilya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alabileceği konuşuluyor. Talisca’nın bu sezon 36 resmi maçta 16 gol ve 4 asisti bulunuyor.

Teknik direktör Tite’nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

KALECİLER

Alisson, Roma

Ederson, Manchester City

Neto, Valencia

DEFANS:

Daniel Alves, PSG

Geromel, Gremio

Filipe Luis, Atletico Madrid

Marcelo, Real Madrid

Marquinhos, PSG

Miranda, Inter

Fagner, Corinthians

Rodrigo Caio, Sao Paulo

Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA:

Casemiro, Real Madrid

Fernandinho, Manchester City

Fred, Shakhtar Donetsk

Paulinho, Barcelona

Philippe Coutinho, Barcelona

Renato Augusto, Pekin Guoan

Talisca, Beşiktaş

Willian, Chelsea

FORVET:

Douglas Costa, Juventus

Firmino, Liverpool

Gabriel Jesus, Manchester City

Taison, Shakhtar Donetsk

Willian Jose, Real Sociedad

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