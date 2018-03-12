Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca’ya Brezilya’dan müjdeli haber!
Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’na davet edildi. Ülkesinin Almanya ve Rusya ile karşılaşacağı özel maçlarda kadroda yer alacak 24 yaşındaki futbolcu maçlarda forma giyme şansı bulursa milli takım formasını ilk kez terletmiş olacak.
MEIAS CONVOCADOS! Renato Augusto, Coutinho, Willian e Talisca estão na lista de Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha pic.twitter.com/CRz4SAFSop
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 Mart 2018
Daha önce kariyerinde Brezilya U23 formasını 4 kez, Brezilya U20 formasını ise 2 kez giymeyi başaran Talisca’nın milli forma ile golü bulunmuyor. Teknik Direktör Tite tarafından davet edilen başarılı hücum oyuncusunun, bu davetin ardından Brezilya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alabileceği konuşuluyor. Talisca’nın bu sezon 36 resmi maçta 16 gol ve 4 asisti bulunuyor.
Teknik direktör Tite’nin kadroya çağırdı isimler şöyle;
KALECİLER
Alisson, Roma
Ederson, Manchester City
Neto, Valencia
DEFANS:
Daniel Alves, PSG
Geromel, Gremio
Filipe Luis, Atletico Madrid
Marcelo, Real Madrid
Marquinhos, PSG
Miranda, Inter
Fagner, Corinthians
Rodrigo Caio, Sao Paulo
Thiago Silva, PSG
ORTA SAHA:
Casemiro, Real Madrid
Fernandinho, Manchester City
Fred, Shakhtar Donetsk
Paulinho, Barcelona
Philippe Coutinho, Barcelona
Renato Augusto, Pekin Guoan
Talisca, Beşiktaş
Willian, Chelsea
FORVET:
Douglas Costa, Juventus
Firmino, Liverpool
Gabriel Jesus, Manchester City
Taison, Shakhtar Donetsk
Willian Jose, Real Sociedad