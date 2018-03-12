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Bayern Münih’ten Corentin Tolisso’nun sakatlığı ile ilgili açıklama

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Corentin Tolisso'nun sakatlığı ile yıkıldı.
10:0212 Mart 2018
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Bayern Münih’ten Corentin Tolisso’nun sakatlığı ile ilgili açıklama

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’te Corentin Tolisso’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ligde oynadığı maçta sahasında Hamburg’u konuk eden Bayern Münih, 6-0’lık net bir galibiyet elde ederken genç yıldızı Tolisso’nun sakatlığı ile yıkıldı.

Mücadeleye ikinci yarının başında dahil olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hamburg forması giyen Vasilije Janicic’in müdahalesiyle sakatlandı 65. dakikada yerini Sebastian Rudy’ye bıraktı.

Bayern Münih’ten yapılan resmi açıklamada, “Corentin Tolisso’nun sağ ayak bileğinin üst kısmında şiddetli morarma mevcut. Sağlık ekipleri anında müdahale etti. Fransız futbolcu tedavi altına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Bayern Münih’te genç futbolcunun forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Siyah beyazlılar, Allianz Arena’da oynanan ilk maçı 5-0 kaybetmişti.

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Etiketler
bayern münih beşiktaş Corentin Tolisso
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