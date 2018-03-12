Barcelona’nın yıldızı depresyonda! ‘Mutsuzum, utanıyorum…’

Barcelona'da forma giyen Andre Gomes, Panenka dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Mutsuz olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Birçok sebepten dolayı evimden çıkmak istemiyorum. Çünkü insanlar sana bakıyor ve utanç duygusu sokağa çıkmana engel oluyor" dedi.

İspanya La Liga’nın dev ekibi Barcelona’da orta saha oyuncusu Andre Gomes kariyeri ve Barcelona günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2016 yılının yaz aylarında Valencia’dan 35 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya transfer olan İspanyol futbolcu Andre Gomes performansıyla bir türlü bekleneni veremedi ve zaman zaman taraftarların tepkisiyle de karşılaştı.

İspanya’da yayın yapan Panenka adlı dergiye röportaj veren ve Barcelona’daki durumuyla ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, “Sahada kendimi iyi hissetmiyorum, yapmayı sevdiğim şeyden zevk alamıyorum. İlk altı ay her şey çok iyiydi ama sonrasında her şey değişti. Belki doğru kelime bu değil ama altıncı aydan sonra hayat cehenneme dönüştü. Daha fazla baskı hissetmeye başladım. Maçlarda kendimi kötü hissetmeye başladım” dedi.

‘Utanç duygusu sokağa çıkmana engel oluyor’

Antrenmanlarda kendini daha rahat hissettiğini ifade eden Gomes, “Birçok sebepten dolayı evimden çıkmak istemiyorum. Çünkü insanlar sana bakıyor ve utanç duygusu sokağa çıkmana engel oluyor. Evde olduğumda kendimle kalıyorum, o zaman kimseyle konuşmuyorum ve kimseyi rahatsız etmiyorum. Sanırım utanıyorum. Bunları çok fazla düşünmek beni fazlasıyla üzdü ve kırdı. Sürekli kötü şeyler düşünüyorum ve bunlarla nasıl baş edeceğimi hesaplıyorum. Takım arkadaşlarım bana çok fazla destek oluyorlar ama işler onların dedikleri gibi gitmiyor” diyerek sözlerini noktaladı. Mesut Özil`den David Villa`ya ağır sözler! İlgili Haberi Oku