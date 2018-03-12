Aykut Kocaman’dan Fikret Orman’a cevap! ‘Belaltı vuruyorlar’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen hafta yaptığı basın toplantısında "Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan kurulu üyesidir, çok da iyi bir Beşiktaşlıdır" demişti. Aykut Kocaman Yeni Malatyaspor maçının ardından Fikret Orman'ın bu açıklamalarını sert bir dille yalanladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın babasının, Beşiktaş kulübü Divan Kurulu üyesi olduğunu söylemişti. Başkan Orman, “Akhisar ile F.Bahçe maç yapıyor. Beşiktaş’ın ne işi var orada? Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Algı üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah’ın yüce bir adaleti var. Bundan sonra herkes işine baksın. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da öyle bir şey söylemek, bazen sinirliyim, kalp kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor ile oyananan maçın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret ormanın sözlerine “Babam ne Beşiktaş kongre üyesi ne de divan üyesi. Ayrıca keşke olsa. Beşiktaşlı da olabilir G.Saraylı da olabilir. Futbolda böyle şeyler normal. Ama olmayan şeylerden belaltı vuruyorlar. Belki de kral çıplak olduğu için üzerime geliyorlar, belaltı yapıyorlar” şeklindeyanıt verdi.

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