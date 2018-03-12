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Atiker Konyaspor maçında fenalaşan Hasan Şaş’tan açıklama!

Atiker Konyaspor maçında tribünde fenalaşan Galatasaray'ın antrenörü Hasan Şaş'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.
15:2512 Mart 2018
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Atiker Konyaspor maçında fenalaşan Hasan Şaş’tan açıklama!

Galatasaray’ın teknik heyetinde görev alan Hasan Şaş, Atiker Konyaspor maçındaki rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayan sarı kırmızılı ekip 2-1 galip gelirken tribünde oturan Hasan Şaş kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan Şaş, Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Şaş, “İyiyim, merak edilecek bir şey yok. Yola devam” yazdı.

Ben iyiyim merak edilecek bişey yok yola devam…

Hasan Şaş (@hasansas11)’in paylaştığı bir gönderi ()

Etiketler
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