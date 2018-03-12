Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Arda Turan’ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Arda Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi. Recep Tayyip Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arda Turan Aslıhan Doğan çiftinin nikah şahidi oldu.