Almanya’da görülmemiş olay! Hamburglu taraftarlar futbolcuların mezarını kazdı…

Almanya Bundesliga'dan Hamburg ekibinin taraftarları, Bayern karşısında 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13’e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.

Hamburg taraftarları, Bayern'den 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13'e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.

Milliyet’in haberine göre; Bayern Münih'e 6-0 mağlup olan Hamburg'da taraftarlar takımlarını sıra dışı bir şekilde tehdit ettiler. Bundesliga'da sondan ikinci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Münih'te yarım düzine gol yedikleri karşılaşmanın ardından kente geri döndü.

‘Vaktiniz doldu’ mesajı

Hamburg taraftarları rakiplerinden büyük fark yiyen, üst üste 13. maçtan da galibiyet alamadan ayrılan futbolcular ve ve teknik heyet için kötü bir sürpriz hazırladılar. Hamburg'un antrenmanlarını yaptığı sahanın önüne mezar görünümlü yapılar yerleştiren taraftarlar, oyuncuları buraya gömeceğini ima etti. Futbolculara ölüm tehdidi savuran Hamburg taraftarı hazırladıkları pankartın üzerine “Vaktiniz doldu, Hepinizi alacağız” diye yazdı.

Polise haber verdiler

Manzara karşısında şok olan Hamburg kafilesi durumu derhal polise bildirdi. Daha önce Şubat ayı içersinde de tehditkar sloganın yer aldığı ifadeler kullanan Alman fanatikler, bu kez işi ileri götürerek, söylemlerini yarattıkları görsellerle süslediler.

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