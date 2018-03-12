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CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı ile kapanıyor. Üst sıralara tutunmak isteyen iki ekibi bir araya getiren mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor.
19:4012 Mart 2018
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CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

CANLI MAÇ ANLATIMIAkhisarspor – Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor’u konuk ediyor. Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren iki ekibi bir araya getiren karşılaşmada Akhisarspor, kazanarak 8. sıraya yerleşmek istiyor. Seçim kararı alan ve çalkantılı günler geçiren Trabzonspor ise Avrupa hedefini canlı tutmak adına üç puana uzanmanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

MAÇ KADROSU

Etiketler
spor toto süper lig Teleset Mobilya Akhisarspor trabzonspor
Son güncelleme: 20:02 | 12.03.2018
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