CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı ile kapanıyor. Üst sıralara tutunmak isteyen iki ekibi bir araya getiren mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor.

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