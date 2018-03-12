Akhisarspor Trabzonspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…

25. hafta kapanış maçında Akhisarspor Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son 8 maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor Akhisar'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Peki Akhisar Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig haftanın kapanış maçında son 4 maçını kayıpsız geçen Akhisarspor ile son 8 maçta 1 galibiyet almayı başaran Trabzonspor mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi yenerek adeta gövde gösterisi yapan Akhisar, bu hafta da Trabzonspor’u yenerek çıkışını devam ettirmenin peşinde. Rıza Çalımbay önderliğinde Trabzonspor ise Akhisarspor’u deplasmanda devirerek geçen haftanın ardından son haftalardaki ikinci galibiyetini almak istiyor. İki takımın taraftarı da günün erken saatlerinden itibaren Akhisar Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda araştırmaya başladı. İşte Akhisar Trabzon maçı hakkında merak edilen detaylar ve takımların muhtemel ilk 11’leri…

AKHİSAR TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

AKHİSARSPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Aykut, Caner, Mustafa, Ömer, Serginho, Sissoko, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznyov

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, N’Doye, Kucka, Yusuf, Sosa, Olcay, Burak

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAYAkhisar Belediyespor Trabzonspor12.03.2018 Pazartesi 20:00Spor Toto Akhisar StadyumubeIN Sports#BugünGünlerdenTrabzonspor pic.twitter.com/1bzWyHnoO1 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 12 Mart 2018

TRABZONSPOR’DA ABDÜLKADİR KADRO DIŞI

Trabzonspor'da eksikler kervanına Abdülkadir Ömür de katıldı. Genç yıldız ağrıları artınca Akhisar kafilesinden çıkarıldı. Abdülkadir'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.

AKHİSAR REKOR KIRMANIN PEŞİNDE

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan, bu süreçte, Bursa, Karabük, Konya ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Akhisar, kendisi açısından sezonun en iyi serisini yakalamıştı. 4'te 4 yapan Manisa ekibi, bugün Trabzonspor karşısında kendi rekorunu geliştirmek istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u Trabzon'da 6-1 yenmiş ve Ersun Yanal'ın gidiş sürecini başlatmıştı.