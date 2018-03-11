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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında inanılmaz görüntü

Ligde Fenerbahçe'nin deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada orta yuvarlağın görüntüsü herkesi şaşırttı. Orta yuvarlak çizgisinin yamuk olduğu gözlendi.
18:0011 Mart 2018
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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında inanılmaz görüntü

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bir görüntü, herkesi şaşkına çevirdi. Orta yuvarlak çizgisine bakan seyirciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oval olması gereken orta yuvarlağın yamuk görüntüsü, espri konusu oldu.

Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır

Sosyal medyada orta yuvarlağın yamukluğu ile dalga geçen taraftarlar, yuvarlağın yamuk çizildiğinin altını çizdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Etiketler
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
Son güncelleme: 18:18 | 11.03.2018
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