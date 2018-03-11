Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında inanılmaz görüntü

Ligde Fenerbahçe'nin deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada orta yuvarlağın görüntüsü herkesi şaşırttı. Orta yuvarlak çizgisinin yamuk olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bir görüntü, herkesi şaşkına çevirdi. Orta yuvarlak çizgisine bakan seyirciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oval olması gereken orta yuvarlağın yamuk görüntüsü, espri konusu oldu.

Sosyal medyada orta yuvarlağın yamukluğu ile dalga geçen taraftarlar, yuvarlağın yamuk çizildiğinin altını çizdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Malatya sahasının orta yuvarlak çizgilerini kim çizdi acaba? — Çağatay (@cagatayacar) 11 Mart 2018

Yeni Malatya Stadyumu’ndaki orta yuvarlak, pek de yuvarlak sayılmaz. (: beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/IvYQQEUrwG — Batu Bilboga (@batuhanbilboga) 11 Mart 2018

Yeni Malatya Stadyumu’ndaki orta yuvarlak, pek de yuvarlak sayılmaz. (: beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/hXRaqIghUa — Kutay Koç (@kutayykoc) 11 Mart 2018