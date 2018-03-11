Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB ilk 11’i belli oldu!

25. hafta Yeni Malatya Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Lig'de son iki maçını kaybeden Fenerbahçe, Yeni Malatya maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? İşte Yeni Malatyaspor FB maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın detayları...

Süper Lig 25. hafta maçları Fenerbahçe Yeni Malataya maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilerek son iki haftada 6 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kritik Yeni Malatyaspor maçına çıkıyor. Lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor ise teknik direktörleri Erol Bulut ile yükselişe geçerek son 4 haftadır yenilgi yüzü görmedi. Peki futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Yeni Malatyaspor FB maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Yeni Malatya Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler…

YENİ MALATYA FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16:00’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

FENERBAHÇE’DE GİULİANO SERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe, bu sezon Giuliano'nun gol attığı 8 maçta da yenilmemiş, 7 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sambacı'nın bu uğuru geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında bozuldu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatya filelerini sarsıp yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE 7 YIL SONRA İLK KEZ MALATYA’DA

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

YENİ MALATYASPOR’DA SON DURUM

Ev sahibi ekipte zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. İlk 11'in değişilmez isimleri Khalid Boutaib ve Adem Büyük'ün sakatlıkları vardı. Ancak iki forvet de antrenmanlarda takımla çalışmaya başladı. Maç saatinde herhangi bir ağrıları olmazsa, Yeni Malatya sahaya tam kadro çıkacak.