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Tribüne gönderilen teknik direktör taraftarla tartıştı

Tokat'ta oynanan TFF 2. Lig futbol maç müsabakasında tribüne gönderilen BB Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, taraftarlarla tartıştı. Yaşanan anlar amatör kameralarca görüntülendi.
17:5611 Mart 2018
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Tribüne gönderilen teknik direktör taraftarla tartıştı

TFF 2. Lig’in 26. haftasında Tokatspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u konuk etti.

Müsabakanın 42. dakikasında karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’un verdiği karara itiraz etmesi sonucu tribüne gönderilen BB Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün taraftarlarla tartıştı. Yaşanan tartışma sonrasında bir Tokatspor taraftarı polis nezaretinde saha dışına çıkarıldı.

Taraftara küfür ettiği iddia edilen Tarık Daşgün’e tribünden tepkiler devam edince; ilk yarının son düdüğünün çalınmasıyla birlikte Daşgün polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Daşgün’ün ikinci yarıyı izlemek için kapalı tribüne gelmediği görülürken müsabaka 2-1 Tokatspor’un galibiyetiyle sona erdi.

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Etiketler
BB Bodrumspor tarık daşgün tokat
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