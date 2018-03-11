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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 74-67 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Darüşşafaka'ya 74-67 mağlup oldu. Beşiktaş 20. haftada 6. kez yenilirken Daçka, 13. kez kazandı.
21:2311 Mart 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 74-67 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Darüşşafaka sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 74 – 67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 13’üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 6’ncı kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Darüşşafaka’dan Scottie Wilbekin oldu.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammet Baygül, Okben Ulubay 8, Johnson 14,Eric 2, Cummings 9, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 7, Kidd 6

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu 7,Clark 15, Sertaç Şanlı 2, Diebler, Weems 6, Lalanne 4, Kenan Sipahi, Semih Erden,Can Maxim Mutaf

1. PERİYOT: 18-17

DEVRE: 38-32

3. PERİYOT: 50-49

11 Mart 2018 Anadolu Efes 98-91 Trabzonspor Sahasında Trabzonspor'u konuk eden Anadolu Efes, rakibini 98-91 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan Darüşşafaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Son güncelleme: 21:25 | 11.03.2018
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