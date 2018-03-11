Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 74-67 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Darüşşafaka'ya 74-67 mağlup oldu. Beşiktaş 20. haftada 6. kez yenilirken Daçka, 13. kez kazandı.

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