Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Survivor eleme adayı kimler oldu?

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu oynandı. Son bölüme all star takımında gönüllüler takımına geçen Nagihan damgasını vurdu, Dokunulmazlık oyunu sonucu seçilen eleme adaylarından adaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. İşte eleme adayları ve dokunulmazlık oyunun galibi...

Başladığı günden itibaren reytinglerde rüzgar gibi esen Survivor 2018'in son bölümünde dokunulmazlık oyununda piste çıkan all star ve gönüllüler takımı zorlu alanda tüm güçlerini sergiledi. Son oyunlarda istedikleri performansı göstermeyen gönüllüler, dokunulmazlık oyununda oldukça zorlandı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarında hangi takımların kazandığı merak edilen konuların başına geliyor. Survivor 2018’de güne damgasını vuran olay ise Nagihan Karadere tarafından geldi. Survivor all star takımında istediği kadar oynayamadığını belirten Nagihan kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçti. Flaş gelişme sonrasında takım arkadaşlarının tepkisini çeken Survivor Nagihan, eski takım arkadaşlarına sitem etti. Peki beklenmedik gelişme sonrasında oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı, ada konseyinde kimlerin isimleri yazıldı? İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR NAGİHAN, ALL STAR TAKIMINDAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ!

Acun Ilıcalı, daha önce gönüllüler takımına geçmek isteyen Nagihan Karadere’nin bundan sonra gönüllüler takımıyla beraber yarışmaya devam edeceğini açıkladı.Bu açıklama yarışmacıları şoke etti. Gönüllüler takımına geçen Nagihan ile All Star takım arkadaşları arasında tartışmalar yaşandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUN HANGİ TAKIM KAYBETTİ? KİMLER ELENME ADAYI OLDU?

Acun: Bir arkadaşımız fileyi tutacak. Rakibin iki yarışmacısı kum torbalarını getirip atarak ağırlık arttırmaya ve sizin fileyı bırakmanızı sağlayacak. File yere değdiği anda kaybediyorsunuz. üç erkek üç kadın oynayacaksınız. 10 olan kazanacak.

Dokunulmazlık oyununda Nagihan transferi kendini gösteriyor. Nagihan’ın sayısı ile durum 5-5 oldu.

Dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu. All Star 6-10 Gönüllüler

Acun: Dominik’te Survivor’a yakışan bir dokunulmazlık mücadelesi oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Hilmi Cem: Bireysel dokunulmazlık oyununu almak istiyordum, bir o kadar da istemiyordum. Dokunulmaz olmak iyi ama birini söylemek çok zor.

Sema: Kimi söyleyeyim ben. Yapamam arkadaşlar. Bu takımdan kim söylenir.

Oylama sonucunda ilk eleme adayı belli oldu. Oylamada Nihat (5), Sahra (3), Murat(1), Damla(1) yazıldı ve ilk aday Nihat oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Turabi ikinci adayı Damla olarak belirledi. En iyi performansa sahip Sema ise Murat dedi ve üçüncü aday da belirlendi.

Belirlenen üç isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda edecek. Adaya veda edecek isim yeni bölümde belli olacak.