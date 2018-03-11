Survivor All Star – Gönüllüler ödül oyununda hangi takım kazandı? Survivor Romanya Türkiye oyununda hangi ülke kaybetti?

Survivor'da kazananın Romanya Survivor takımıyla oynayacağı ödül oyunu nefesleri kesti. Kıran kırana geçen mücadelede kim kazandı? Ödül oyunu sırasında gönüllüler takımında Ramazan bayıldı, korku dolu anlar yaşandı. Survivor ödül oyunun kazanan Romanya takımıyla karşılaştı, her iki ülkenin yarışmacıları da son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Peki Survivor Romanya Türkiye ödül oyununda hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2018, 10 mart cumartesi günü seyircileriyle buluştu, kazananın Romanya takımıyla oynayacağı ödül oyunu nefesleri kesti. Romanya ile yapılan iki yarışta bir kere Survivor Romanya, bir kez de Türkiye kazanmıştı. Peki kazananın Survivor Romanya takımı ile karşılaşacağı ödül oyununda all star mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Uzun zamandır yemek ödülü kazanamayan sağlık sorunları yaşanmaya başlandı. Ödül oyunu sırasında Ramazan’ın bayılması takım arkadaşlarını korkuttu. İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan son bölümünde ödül oyunu için gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti.

All Star: 10 Gönüllüler: 7

ÖDÜL OYUNU SIRASINDA RAMAZAN BAYILDI

Survivor 2018 tüm heyecanı ile devam ederken ödül oyununun hemen başında gönüllüler takımından Ramazan bayıldı. 10 Mart Romanya ödül oyununda hangi takımın kazanacağı merak edilirken oyun içinde Ramazan'ın yere yığılması izleyicileri ve takım arkadaşlarını korkuttu.SURVİVOR ROMANYA TÜRKİYE OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Yeni bir Türkiye-Romanya oyununa hoş geldiniz. Kazanan takımı mükemmel bir restorana götürüyoruz. İki takıma oyun başlamadan sürprizimiz var. Ballı miksler geliyor. İhtiyacınız olan enerjiyi getirdik. Parkuru görüyorsunuz. Bu sene ilk kez burada yarışacaksınız havuzdan geçip sapanla hedefleri vuracaksınız.

Türkiye: 10 Romanya: 4