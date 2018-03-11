Sarıyer takım otobüsüne Diyarbakır’da taşlı saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarıyer'in takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olaylarda yaralanan olmadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sarıyer, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak. Mücadele için Diyarbakır’a giden İstanbul ekibinin takım otobüsü, maça giderken taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler altında stada giden Sarıyer ekibine yapılan saldırı sonrasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, güvenlik seviyesini yükseltirken, 500 emniyet birimini bu maçta görevlendirdi. Sarıyer, yoğun önlem altında stada ulaşırken, stadyum çevresi ve tribünlerde de olaylar devam etti.

Galibiyeti kutlayan futbolculara saldırdılar... Go Ahead Eagles taraftarları, 4-0'lık mağlubiyetin ardından sahaya girerek De Graafschap futbolcularına saldırdı. İlgili Haberi Oku

YÖNETİCİLERE TEHDİT

Sarıyerli futbolcuların sahaya çıkmasının ardından küfürlü tezahürat yapılırken, protokol tribününde de sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarıyerli yöneticilerin protokol tribününe alınmadığı öğrenilirken, kimliği belirsiz bazı kişilerin, Sarıyer yöneticilerini tehdit ettiği öğrenildi. saat 14.30’da başlaması planlanan karşılaşmanın şu an için oynanıp oynanmayacağı belirsiz. İki kulüp yöneticileri de TFF’nin bu maçla ilgili nasıl bir karar vereceğini bekliyor.