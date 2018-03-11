Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş Gençlerbirliği maçı değerlendirmesi

Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından NTVSpor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, haftaya oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçının yüzde 50 berabere biteceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Şampiyonluk yarışında haftaya oynanacak maçların ardından her şeyin netleşeceğini söyleyen Dilmen, Başakşehir-Beşiktaş maçı için flaş bir tahminde bulundu. İşte Dilmen’in açıklamaları…

KÖTÜ BİR TABLO ÇIKARMIYOR

Beşiktaş, Başakşehir’in kaybından sonra şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline geldi. Sarı kart sınırındaki oyuncular da kart görmedi. Başakşehir kolay bir deplasman olmayacaktır ama bir puan dahi Beşiktaş için kötü bir tablo ortaya çıkarmıyor.

'İkinizi kol kola gönderir, o zaman anlarsınız!' Spor yazarları Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni Vodafone Park'ta 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Şenol Güneş ile Ümit Özat'ın tartışmalarına değinen yazarlar ilginç ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

F.BAHÇE’YE BERABERLİK BİLE YETMEZ

Fenerbahçe’de oyuncular Malatya’da otelde, olmazsa olmaz maçına çıkacaklarını anlamışlardır. Beraberlik bile yetmez. Acaba haftaya 4 takımdan biri kopacak mı? Galatasaray faktörü pek gündemde olmuyor ama, ilk 8 haftada Beşiktaş 14 puan almıştı, bugünkü galibiyetle birlikte 20 puan aldı.

ARTIK TUDOR YOK…

Tudor’lu Galatasaray 22 almıştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe 14 almıştı. En büyük fark, Galatasaray’ın hocası son dönemeçe girilirken Tudor değil. Haftaya pazar akşamı çok daha sağlıklı konuşacağız. Fenerbahçe ile ilgili de yarın 6’ya 5 kala daha sağlıklı şeyler söyleyebiliriz. Beşiktaş bugün coşkuyu biraz panikle karıştırdı. 29 tane teşebbüs var ve hep son vuruşlarda zayıf kaldı ve son dakikalarda 1-0’ı koruma anlayışına döndü.

MAÇ SEÇMELER BİTTİ

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde muhtemelen elendi, mucize tabii. Bu Şampiyonlar Ligi sürecinde ligi çok ciddiye almadılar açıkçası. Oyuncu mental olarak da fizik olarak da idareli gider. O yüzden maç seçmelerden geçti, artık tamamen lige konsantreler.

ŞENOL GÜNEŞ’E SARI KART

İki tane ciddi hatadan bahsediyorum ama hakem beklediğimden de fena değildi açıkçası. Bir hata daha yaptı. Şenol Hoca’ya sarı kart göstermesi lazım. Tacı engelledi. Görmemiş olabilir ama engelleme.

BU HAKEMLERİ 30 YAŞINDA VERİN

Yusuf Namoğlu keşke bu hakemi 35 yaşındayken verseymiş. Bu yüzden polemiğe neden oluyor. Bu tür hakemleri verin ama 30 yaşında verin.

%50 BERABERLİK…

Başakşehir – Beşiktaş maçında %25 Başakşehir, %25 Beşiktaş, %50 beraberlik diyorum.

MARCELO’DAN SONRA…

Marcelo’dan sonra orada ideal ikili şu ya da bu şekilde olmadı. Ama Medel iyi oldu ve formayı da aldı.

BEN CEZAYI BİLİYORDUM

Antalyaspor ceza alacağını bile bile Nasri’yi aldı. Ben biliyordum doping cezası alacağını açıkçası.Ben kulüplerden çok federasyonun UEFA’ya çağırılması gerektiğini düşünüyorum.