ÖZET İZLE: Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti! Fenerbahçe Malatya 2-0…

Malatyaspor Fenerbahçe maçı sona erdi. Fenerbahçe'nin kazandığı Malatyaspor karşılaşmasını izleyemeyen futbol severler Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özetini araştırıyor. İşte Malatya Fenerbahçe maç özeti ve golleri...

Süper Lig’te 25. hafta Malatyaspor Fenerbahçe maçıyla devam etti. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına yenisini eklemek istemeyen Fenerbahçe, mücadeleyi son dakikaya kadar bırakmaya Malatyaspor’a karşı 1-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’de 34. dakikada Neustadter’in attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın uzatma anlarında ise Giuliano sahneye çıkarak takımının ikinci golünü attı durumu 2-0 yaptı ve maçın sonucunu tayin etti. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için Malatyapor FB maç özeti, maçın golleri ve önemli anların yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini haberimizin içerisindeki linkten izleyebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE ÖZETİ

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Roman Neustadter ve 90+2. dakikada Giuliano kaydetti. Sarı lacivertli ekibin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel kurtarışlarıyla takımının aldığı 3 puana büyük katkı sağladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47’e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

GIULIANO VICTOR DE PAULA! pic.twitter.com/zQ9sicfrJX — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Mart 2018

VALBUENA İLE MEHMET EKİCİ OYNAMADI

Aykut Kocaman, Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yı ve orta sahadaki problemi çözmesi beklenen Mehmet Ekici'yi yine yedek bıraktı. Maçta oyuna sonradan da dahil olamayan iki isim maçı oynamadan tamamladı. Kalede ise iki haftalık aranın ardından yine Volkan Demirel oynadı.

MALATYA STADINDA ÇİZGİLER YAMUK

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bir görüntü, herkesi şaşkına çevirdi. Orta yuvarlak çizgisine bakan seyirciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oval olması gereken orta yuvarlağın yamuk görüntüsü, espri konusu oldu.