ÖZET İZLE: Galatasaray Konyaspor maç özeti! GS Konya: 2-1…

Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor maçı nefesleri kesti. Bol pozisyonlu maçta Galatsaray, Konyaspor karşısında geriden gelerek 2-1 kazandı. Son yılların en kıran kırana geçen mücadelelerinden biri olan karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Galatasaray Konyaspor maç özetini araştırıyor. İşte Galatasaray Konya özeti...

Süper Lig’de 25. hafta maçında şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, hafta içinde teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getiren Konyaspor’u misafir etti. Maçın başlama vuruşundan itibaren kıran kırana geçen maçın henüz başında 2. dakikada Konyaspor’un attığı gol Galatasaray’da şok etkisi yarattı. 20’de Bafetimbi Gomis’in penaltı atışını Serkan Kırıtnılı kurtardı. İlk yarı 1-0 Konyaspor üstünlüğü ile bitti. Galatasaray 69’da Gomis’in golüyle ateşlendi. 86’da ise sahneye Sinan Gümüş çıktı. Genç oyuncu müthiş bir yarım vole golüyle skoru tayin etti. Son dakikasına kadar heyecanı hiç azalmayan Galatasaray Konyaspor maçını kaçıran futbol severler için Galatasaray Konya maç özeti, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR ÖZETİ İZLE

Galatasaray puanını 53'e yükseltirken Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üç puan önünde liderliğini sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor ise 21 puanda kaldı ve Gençlerbirliği ile Antalyaspor'un yenildiği haftada rakiplerine yaklaşma fırsatını tepti.GALATASARAY KONYASPOR İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto’o

GALATASARAY’DA MARİANO ŞOKU

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da ceza sınırında bulunan Mariano, 39. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu, 40. dakikada Konyaspor’un atağını kesmek isterken, Jonsson'a yaptığı faul sonucunda hakem Halil Umut Meler, sarı kart gösterdi.