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MAÇ SONUCU: Malaga 0-2 Barcelona

İspanya La Liga 28. hafta mücadelesinde lider Barcelona deplasmanda Malaga'yı 2-0 mağlup etti ve haftayı kayıpsız atlatmayı başardı.
00:3411 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Malaga 0-2 Barcelona

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında Malaga’ya konuk olan lider Barcelona, Lionel Messi’nin oynamadığı maçta 2-0 galip gelerek puan kaybı yaşamadı.

Arjantinli Messi üçüncü kez baba olması nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Katalan devi 15. dakikada Luis Suarez’in attığı golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Philippe Coutinho topuğuyla attığı şık golle durumu 2-0’a getirirken 30. dakikada Samu Garcia’nın direkt kırmızı kart görmesiyle Malaga 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona ligin son sırasındaki rakibi karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 72 yaparken Malaga 13 puanda kaldı.

Katalan ekibi gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao’yu ağırlarken Malaga deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.

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barcelona malaga
Son güncelleme: 00:38 | 11.03.2018
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