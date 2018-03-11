MAÇ SONUCU: Malaga 0-2 Barcelona
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında Malaga’ya konuk olan lider Barcelona, Lionel Messi’nin oynamadığı maçta 2-0 galip gelerek puan kaybı yaşamadı.
Arjantinli Messi üçüncü kez baba olması nedeniyle maç kadrosunda yer almazken Katalan devi 15. dakikada Luis Suarez’in attığı golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Philippe Coutinho topuğuyla attığı şık golle durumu 2-0’a getirirken 30. dakikada Samu Garcia’nın direkt kırmızı kart görmesiyle Malaga 10 kişi kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona ligin son sırasındaki rakibi karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 72 yaparken Malaga 13 puanda kaldı.
Katalan ekibi gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao’yu ağırlarken Malaga deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.