MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Göztepe, mutlak puana ihtiyacı olan Antalyaspor'u konuk etti. Zevkli geçen maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İzmir temsilcisinin golleri Demba Ba'dan, gol asistleri ise Halil Akbunar'dan geldi. Konuk ekipte Doukara'nın tek sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Spor Toto Süper Lig’de, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor’u 2-1 yendi. 36. dakikada Halil Akbunar’ın güzel asistini Demba Ba, düzgün bir vuruşla gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 55’te Demba Ba’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 74’te Halil-Demba Ba ikilisi bir kez daha sahneye çıktı. Halil, sol kanattan ceza sahası yan çizgisi yakınına taşıdığı topu arka direğe ortaladı. Defansın müdahele edemediği topu Demba Ba boş ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yandı.

80’de soldan Sakıb’ın ceza sahası içerisine ortasını Doukara kafayla ağlarla buluşturdu ve takımını ümitlendiren golü attı. 89. dakikada konuk Antalyaspor’da Celustka, Traore’ye yaptı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Göztepe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 39 yaptı. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Antalyaspor ise 25 puanda ve küme düşme hattının bir puan üzerinde kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Boffin’in degajında Kadu’nun uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı önünde buluşan Doukara’nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Sakıb’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Vainqueur’dan önce topa müdahale eden kaleci Beto, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

32. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Gouffran’ın pasıyla topla buluşan Demba Ba’nın, rakibini geçtikten sonra attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Halil Akbunar’ın pasında ceza alanına girerken meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba, bir süre topla ilerledikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

45. dakikada Antalyaspor yarı sahasından atılan topa hamle yapan Doukara’nın Kadu’ya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.