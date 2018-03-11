Kayseri evinde zorlanmadı! Kayserispor 3 – 2 Kardemir Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında K. Karabükspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kardemir Karabükspor’u konuk etti.

Maçtaki ilk golü 21. dakikada Karabüksporlu Leandrinho’dan geldi. Golün şokunu çabuk atlatan ev sahibi Kayserispor 28. dakikada Kravets’le beraberliği yakaladı. İlk yarı da başka gol olmayınca 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında penaltı kazanan ev sahibi Kayserispor 48. dakikada Deniz Türüç’ün penaltıdan attığı gol ile 2-1 öne geçti. 56. dakikada ise Kayserispor’un ilk golübü atan Kravets tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında ise Karabükspor farkı Skulasson’la bire indirdi. Ancak maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 41’e yükseltirken, Karabükspor 12 puanla son sırada kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Asamoah Gyan xx, Espinoza xx (Kucher dk. 61 x), Deniz Türüç xx, Kravets xx (Varela dk. 75 xx), Mendes xx (Güray Vural dk. 61 x), Sapunaro xx, Badji xx, Kana Bıyık xx, Atilla Turan xx

Yedekler: Vedat Karakuş , Levent Gülen, Şamil Çinaz, Stojilkoviç , İsmet Yazgan, Erdal Öztürk, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Tayyip xx, Osman Çelik xx, Skulason xx, Adam Mikel xx, Hakan Aslantaş xx, Kravcenko xx, Engin Keleş xx (Yusuf dk. 84 ?), Leandro xx (Ali Can dk. 75 x), İbanez xx, Herve xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Traore, Ahmet, Murat, Özgür, İshak, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Leandro (dk. 22), Skulason (dk. 88) (Kardemir Karabükspor), Kravets (dk. 29), Deniz Türüç (dk. 49 pen.), Kravets (dk. 58) (Kayserispor)

Kırmızı kart: İbanez (maç bitimi) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Espinoza (Kayserispor), Skulason (Kardemir Karabükspor)

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