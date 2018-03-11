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Güncel Süper Lig puan durumu: 3 büyükler kazandı! Başakşehir kaçıncı oldu?

Son iki haftada maçta kaybeden Fenerbahçe Malatya karşısında kazanmasını bildi. Galatasaray da korku dolu anlar yaşasa da Konyaspor karşısında kazanmasını bildi. Beşiktaş zorlu Gençlerbirliği karşısında 1 attı 3 puan aldı. Haftanın en zararlı çıkan takımı Başakşehir oldu. 25. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...
22:0511 Mart 2018
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Güncel Süper Lig puan durumu: 3 büyükler kazandı! Başakşehir kaçıncı oldu?

Ligin sonuna yaklaştıkça Süper Lig’te şampiyonluk yarışı da artıyor. Süper Lig’te 25. haftayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puanla kapatırken şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Başakşehir haftayı mağlubiyetle tamamladı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kazanarak puanlarını kaça çıkardı, haftayı mağlup kapatan Başakşehir’in liderle arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…

26. HAFTA SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

16.03.2018 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. ANTALYASPOR A.Ş.

16.03.2018 20:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR OSMANLISPOR

17.03.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞi AKHİSARSPOR

17.03.2018 16:00 BURSASPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR

17.03.2018 19:00 FENERBAHÇE GALATASARAY

18.03.2018 13:30 ATİKER KONYASPOR KAYSERİSPOR

18.03.2018 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR GÖZTEPE

18.03.2018 16:00 TRABZONSPOR EVKUR YENİ MALATYASPOR

18.03.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK BEŞİKTAŞ

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Son güncelleme: 22:07 | 11.03.2018
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