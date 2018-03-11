Güncel Süper Lig puan durumu: 3 büyükler kazandı! Başakşehir kaçıncı oldu?
Ligin sonuna yaklaştıkça Süper Lig’te şampiyonluk yarışı da artıyor. Süper Lig’te 25. haftayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puanla kapatırken şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Başakşehir haftayı mağlubiyetle tamamladı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kazanarak puanlarını kaça çıkardı, haftayı mağlup kapatan Başakşehir’in liderle arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…
26. HAFTA SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
16.03.2018 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. ANTALYASPOR A.Ş.
16.03.2018 20:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR OSMANLISPOR
17.03.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞi AKHİSARSPOR
17.03.2018 16:00 BURSASPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
17.03.2018 19:00 FENERBAHÇE GALATASARAY
18.03.2018 13:30 ATİKER KONYASPOR KAYSERİSPOR
18.03.2018 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR GÖZTEPE
18.03.2018 16:00 TRABZONSPOR EVKUR YENİ MALATYASPOR
18.03.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK BEŞİKTAŞ