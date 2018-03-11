Güncel Süper Lig puan durumu: 3 büyükler kazandı! Başakşehir kaçıncı oldu?

Son iki haftada maçta kaybeden Fenerbahçe Malatya karşısında kazanmasını bildi. Galatasaray da korku dolu anlar yaşasa da Konyaspor karşısında kazanmasını bildi. Beşiktaş zorlu Gençlerbirliği karşısında 1 attı 3 puan aldı. Haftanın en zararlı çıkan takımı Başakşehir oldu. 25. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

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