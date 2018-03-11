Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11…

Liderlik koltuğunu alan Galatasaray Konyaspor'u misafir ediyor. GS kazanarak koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’te zirve yarışının en iddialı takımlarının başında gelen Galatasaray, bu hafta Başakşehir’in yenilmesinin ardından Konyaspor’u devirerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Taraftarının desteği ile ligin ikinci yarısına flaş transferlerle başlayan Konyaspor’u yenmenin peşinde. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte Galatasaray Konya maçına dair merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Türk Telekom Stadı'nda 11 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. GS Konya maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KONYA MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Konyaspor: Serkan, Skubic, Eren, Ferhat, Ömer Ali, Volkan, Mehdi, Fofana, Milosevic, Eto'o, Jahovic

Bu akşam Atiker Konyaspor karşısında parçalı forma ile sahadayız. #Hedef21 #GSvKNY pic.twitter.com/lYdbbV2rVd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 11 Mart 2018

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.