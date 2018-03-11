Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de şok sakatlık!
Fenerbahçe’de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi şok sakatlık! Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 57. dakikasında Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, boynundan sakatlandı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Neustadter, daha sonra yerini Neto’ya bıraktı. Rus savunma oyuncusunun daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de Neustadter’in sakatlığı teknik heyeti sıkıntıya soktu.
FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMAFenerbahçe sakatlıkla ilgili resmi sitesinde bir açıklama yayınladı: “Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter'e, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.”