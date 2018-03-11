CANLI | Galatasaray Atiker Konyaspor: 0-1 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile devam ediyor. Gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinden önce taraftarları önünde üç puana uzanmak isteyen Galatasaray ile Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor'u bir araya getiren maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Konyaspor, 2. dakikada Moke'nin golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Galatasaray penaltı kazandı. 20'de Gomis'in penaltısını Serkan çıkardı. İkinci yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Topladığı 50 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde seyircisi önünde üç puana uzanarak 50’şer puanlı Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve Mehmet Özdilek’le yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın’ı göreve getiren Konyaspor ise yeni hocasıyla ilk maçında puan veya puanlar elde edip Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un yenildiği haftada rakiplerine yaklaşmanın peşinde. Zorlu maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Topladığı 21 puanla 17. sırada yer alan Konyaspor’da sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare ve Petar Filipovic ile cezalı durumdaki Ali Turan kritik maçta forma giyemiyor. Galatasaray’da ise Eren Derdiyok, Cedric Carrasso ve Jason Denayer’in sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray’da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto’o