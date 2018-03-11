Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’a Mariano şoku!

Galatasaray'ın sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 39. dakikasında Mariano sarı kart gördü. Kart sınırında olan Mariano, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u konuk eden Galatasaray’da ceza sınırında bulunan Mariano, 39. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu, 40. dakikada Konyaspor'un atağını kesmek isterken, Jonsson’a yaptığı faul sonucunda hakem Halil Umut Meler, sarı kart gösterdi.

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Fenerbahçe derbisi öncesi gördüğü sarı kart ile takımını derbide yalnız bırakacak olan Mariano’nun yerine Fatih Terim’in Linnes’i oynatması bekleniyor.