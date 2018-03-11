Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Van'ın Erciş ilçesinde oynanan karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig 1'inci Grupta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, bugün evinde Ağrıspor'u konuk etti.

Maçın 20’nci dakikasında iki sporcunun hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımdan Sinan Üzen’in dili boğazına kaçtı. Üzen, teknik heyetin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Bölgesel Amatör Ligi 1’inci Grup’ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor ile Ağrıspor, Erciş Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 20’nci dakikasında iki takım oyuncularının hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımın oyuncusu Sinan Üzen’in dili boğazına kaçtı. Dili boğazına kaçan Üzen, teknik heyetin müdahalesi sonucu hayata döndürülürken, maç kaldığı yerden devam etti.

Çankırı amatör ligde ilginç olay Çankırı 1'inci Amatör kümede şampiyonluğu son haftaya girerken averajla garantileyen Çankırıspor, dün deplasmanda karşılaşacağı Orta Belediyespor karşılaşmasına çıkmadı. Çankırıspor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediyespor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup, hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtirken, Çankırıspor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürdü. İlgili Haberi Oku